Stand: 02.07.2022 07:06 Uhr Warnstreik bei Geldtransport-Firma

In Hamburg könnte zu Beginn der nächsten Woche das Bargeld in Geldautomaten und im Einzelhandel knapp werden. Die Gewerkschaft ver.di hat für Montag und Dienstag zu einem Warnstreik bei der Firma Prosegur aufgerufen, die die meisten Geldtransporte abwickelt. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen. Ver.di fordert bis zu elf Prozent mehr Lohn, was die Arbeitgeber ablehnen. | Sendedatum NDR 90,3: 02.07.2022 06:30