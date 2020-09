Warnstreik beendet: U-Bahnen und Busse fahren wieder Stand: 29.09.2020 14:52 Uhr Ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am Dienstagmorgen den U-Bahn- und Busverkehr in Hamburg weitgehend lahmgelegt. Ab dem Mittag wurde der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen.

Seit Betriebsbeginn standen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg still. "Die Beteiligung ist hoch und die Stimmung gut", sagte der Hamburger ver.di-Fachbereichsleiter Verkehr, Natale Fontana, am Morgen. Etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legten den Angaben zufolge die Arbeit nieder. Rund 350 Beschäftigte versammelten sich auf einem Betriebshof in Alsterdorf zu einer Kundgebung.

U-Bahnen und Busse betroffen

Wie die Hamburger Hochbahn mitteilte, waren alle vier U-Bahnlinien und die meisten Buslinien von dem Warnstreik betroffen. Am Vormittag war lediglich die U3 wieder regelmäßig unterwegs, wenn auch deutlich seltener als üblich. S-Bahnen und Regionalzüge fuhren ebenfalls.

Die Fahrgäste an den Gleisen und Bushaltestellen mussten deshalb am Vormittag viel Geduld mitbringen. Nachdem der Warnstreik am Mittag wie geplant beendet wurde, nahmen die Busse und Bahnen wieder Fahrt auf. Es dauerte allerdings bis in den frühen Nachmittag hinein, bis sich die Lage wieder weitgehend normalisiert hatte.

Ver.di will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Zu den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen, um mit Blick auf neue Tarifverträge für die Branche den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. "Es geht uns nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen", sagte Fontana. Deshalb habe die Gewerkschaft im Frühjahr bundesweit die Tarifverträge gekündigt. Ver.di will nun beispielsweise, dass es für Themen wie Urlaubstage, 13. Monatsgehalt oder Weihnachtsgeld einheitliche Standards gibt. In Hamburg sind den Angaben zufolge rund 7.000 Menschen bei der Hochbahn und dem VHH von den Tarifverhandlungen betroffen.

Bereits Streiks im öffentlichen Dienst

Bereits in den vergangenen Tagen hatten in Hamburg im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst unter anderem die Stadtreiniger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hafenverwaltung, von Kindergärten, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen die Arbeit niedergelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.09.2020 | 12:00 Uhr