Warnstreik am Hamburger Flughafen hat begonnen

Fluggäste am Hamburger Flughafen brauchen heute viel Geduld. Seit drei Uhr wird der Flughafen bestreikt, die Gewerkschaft ver.di hat zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dieses Mal sind es die rund 1.000 Mitarbeiter des Bodendienstes. Sie arbeiten in der Gepäckabfertigung, reinigen die Flugzeuge oder fahren die Busse auf dem Vorfeld.

Warnstreik am Hamburger Flughafen NDR 90,3 - 04.02.2019 06:00 Uhr Trotz des Warnstreiks des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen ist bislang noch kein Chaos ausgebrochen. Dabei wurden etliche Flüge abgesagt.







50.000 Passagiere sind vom Streik betroffen. Die Lufthansa hat fast alle Verbindungen zwischen Hamburg und München bzw. Frankfurt abgesagt. Flughafensprecherin Janett Niemeyer empfiehlt Passagieren viel Zeit einzuplanen und nur mit Handgepäck zu reisen. Für das Vorgehen der Gewerkschaft hat sie kein Verständnis.

Reisende sollen sich fortlaufend informieren

Reisende sollten sich fortlaufend bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Stand informieren. Auch bei Umbuchungen oder Flugausfällen sollten sich Passagiere an ihre jeweilige Airline wenden, erklärte Flughafen-Sprecherin Niemeyer am Sonntag. Insgesamt seien am Hamburg Airport für Montag 388 Flüge - also 194 Abflüge und 194 Ankünfte - geplant.

Zahl der Warnstreikenden unklar

Eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di sagte am frühen Morgen: "Wir sind zur Stunde noch in der Sammelphase und können noch nicht genau sagen, wie viele Kollegen die Arbeit niederlegen." Grund für den kurzfristig anberaumten Warnstreik ist nach ver.di-Angaben das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH).

Ver.di fordert Tariferhöhung

Ver.di fordert für die fast 1.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle. Die Bodenverkehrsdienste sind unter anderem für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung sowie den Busverkehr zuständig. Vor rund zwei Wochen hatte ein Streik des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen bereits zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Für diese Mitarbeiter gibt es inzwischen einen Tarifabschluss.

Warnstreik am Hamburger Flughafen NDR 90,3 - 04.02.2019 06:00 Uhr Autor/in: Oliver Wutke Am Hamburger Flughafen müssen Passagiere mit Behinderungen durch einen Warnstreik rechnen. Diesmal hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Boden und Gepäckabfertigung zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen.







