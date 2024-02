Warnstreik am Airport Hamburg läuft - neuer Streikaufruf für morgen Stand: 01.02.2024 13:06 Uhr Am Hamburger Flughafen heben heute keine Flugzeuge mit Passagieren ab, weil die Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen streiken. Für morgen ruft die Gewerkschaft ver.di überraschend zu einem weiteren Warnstreik auf.

Dann sollen Bodenverkehrsdienstleister von 3 Uhr bis 23.59 Uhr die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Nachmittag mitteilte. Am Hamburger Flughafen arbeiten rund 900 Menschen bei den Bodenverkehrsdiensten. Sie laden etwa die Koffer ein und aus, fertigen das Gepäck in den Terminals ab, reinigen die Flugzeuge von innen oder fahren die Busse auf dem Vorfeld. Der Airport prüft derzeit die Auswirkungen des Streiks. Voraussichtlich am Nachmittag dürfte es Klarheit geben, sagte eine Sprecherin. "Passagiere, die für morgen einen Flug ab oder nach Hamburg geplant haben, sollten auf jeden Fall ihren Flugstatus im Auge behalten und sich gegebenenfalls an die Fluggesellschaft wenden."

Mehr als 150 Flüge heute ausgefallen

Heute fallen wegen des Streiks der Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen alle Abflüge und etwa 40 Ankünfte aus, wie der Airport Hamburg am Morgen auf seiner Internetseite mitteilte. Das entspricht etwa einem Drittel aller geplanten Ankünfte. Auch die Vorabend-Check-ins für die am Freitag geplanten Flüge seien heute nicht möglich. In Hamburg waren für heute ursprünglich 126 Abflüge und 127 Ankünfte mit insgesamt rund 30.000 Passagieren geplant.

Weil die Luftsicherheitskräfte auch an allen anderen größeren Flughäfen in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen sind, verringert sich auch die Zahl der Ankünfte. Abflüge wird es nur ohne Passagiere geben. Dazu kann es kommen, wenn Fluggesellschaften die betreffenden Maschinen am selben oder am folgenden Tag am Zielflughafen benötigen.

Ver.di: "Müssen signalisieren, dass wir nicht zufrieden sind"

Am Hamburger Flughafen gibt es im Bereich Luftsicherheit nach Angaben von André Kretschmar von der Gewerkschaft ver.di rund 1.000 Beschäftigte. "Ich rechne mit einer sehr hohen Streikbeteiligung", sagte er NDR 90,3 am Vormittag. Ver.di fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind Anfang Februar geplant. "Wir müssen dem Arbeitgeber signalisieren, dass wir nicht zufrieden sind, sonst bewegt sich am Verhandlungstisch auch nichts", betonte Kretschmar.

Elf Flughäfen von Streik betroffen

Ver.di hatte bundesweit 25.000 Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich zum Ausstand aufgerufen, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Ohne sie ist kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich. Laut Bundespolizei war es nicht möglich, das streikende Personal durch eigene Beamtinnen und Beamte zu ersetzen. Betroffen sind insgesamt elf Flughäfen.

Lufthansa bietet Bahnticket als Ersatz an

In der Regel haben die Airlines die vom Streik betroffenen Fluggäste bereits am Dienstag oder Mittwoch informiert und Flüge umgebucht. Für innerdeutsche Verbindungen bietet die Lufthansa auch ein Bahnticket als Ersatz an. Entschädigung müssen die Fluggesellschaften in der Regel nicht zahlen. Allerdings haben Fluggäste Anspruch auf ein Hotel oder weitere Erstattungen für Kosten, die ihnen durch die Umbuchung entstehen. Auf jeden Fall sollte man sich mit der Airline vorab in Verbindung setzen, raten Verbraucherschützerinnen und -schützer.

