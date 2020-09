Stand: 29.09.2020 07:02 Uhr - NDR 90,3

Warnstreik: U-Bahnen fahren bis zum Mittag nicht

Seit Betriebsbeginn stehen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg still. Die Gewerkschaft ver.di will bis 12 Uhr alle U-Bahnen und Busse des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) lahmlegen. Wie die Hochbahn mitteilte, fallen alle vier U-Bahnlinien der Hansestadt und alle Buslininien bis zum Mittag aus. Regional- und S-Bahnen sind von den Warnstreiks nicht betroffen.

"Die Beteiligung ist hoch und die Stimmung gut", sagte der Hamburger ver.di-Fachbereichsleiter Verkehr, Natale Fontana, am Morgen. Seit 3 Uhr laufe der Warnstreik. Ein Hochbahn-Sprecher sagte, selbst wenn einige U-Bahn-Zugführerinnen und U-Bahn-Zugführer arbeiteten, könne man nicht einzelne Züge losschicken. Die wären dann so überfüllt, dass man die Corona-Abstandsregeln brechen müsste. Nach Angaben der Hochbahn soll der Betrieb ab 12 Uhr schrittweise wieder hochgefahren werden. Allerdings werde es auch danach noch einige Zeit dauern, bis der Betrieb wieder stabil läuft. Die Hochbahn geht davon aus, dass spätestens ab 15 Uhr alle U-Bahnen wieder pünktlich fahren.

Auch Busse im Umland vom Streik betroffen

Der Warnstreik trifft auch viele Busse. Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein rechnen mit "erheblichen Einschränkungen" auch in den umliegenden Kreisen Pinneberg, Segeberg und Storman sowie im Herzogtum Lauenburg. Eine Kundgebung der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr von HVV und VHH soll es auf dem Betriebshof in Alsterdorf geben.

Ver.di will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Zu den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen, um mit Blick auf neue Tarifverträge für die Branche den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. "Es geht uns nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen", sagte Fontana. Deshalb habe die Gewerkschaft im Frühjahr bundesweit die Tarifverträge gekündigt. Ver.di will nun beispielsweise, dass es für Themen wie Urlaubstage, 13. Monatsgehalt oder Weihnachtsgeld einheitliche Standards gibt. In Hamburg sind den Angaben zufolge rund 7.000 Menschen bei der Hochbahn und dem VHH von den Tarifverhandlungen betroffen.

Bereits Streiks im öffentlichen Dienst

Bereits in den vergangenen Tagen hatten in Hamburg im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst unter anderem die Stadtreiniger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hafenverwaltung, von Kindergärten, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen die Arbeit niedergelegt.

