Stand: 10.04.2024 12:56 Uhr Warnstreik: Postbank-Filialen am Donnerstag laut ver.di geschlossen

Vor der Verhandlungsrunde im Tarifstreit bei der Postbank hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. "Auch in Hamburg werden viele Filialen ganz oder teilweise geschlossen sein", sagte eine ver.di-Sprecherin am Mittwoch. Beschäftigte im Backoffice und den Callcentern seien bereits am Dienstag und Mittwoch in den Ausstand getreten und würden ihren Warnstreik am Donnerstag fortsetzen. Ver.di fordert 15,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 600 Euro, und die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis zum 31. Dezember 2028.

