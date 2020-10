Warnstreik: Krankenhäuser und Kitas betroffen Stand: 19.10.2020 20:17 Uhr Mit einem weiteren Warnstreik will die Gewerkschaft ver.di im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes Druck auf die Arbeitgeber ausüben.

In Hamburg sind am Dienstag unter anderem die Pflegekräfte in den Asklepios-Krankenhäusern und dem UKE aufgerufen, zwischen 6 und 18 Uhr die Arbeit niederlegen. Donnerstag und Freitag verhandeln die kommunalen Arbeitgeber wieder mit ver.di. Dass die Gewerkschaft trotz des feststehenden Termins zu Warnstreiks aufruft ist für Asklepios nicht nachvollziehbar. Der Arbeitskampf behindert dem Unternehmen nach die Versorgung von Patienten erheblich. Für zusätzlichen Streit sorgt die Notdienst-Vereinbarung, die sicherstellen soll, dass es trotz Streiks nicht zu kritischen Engpässen beim Krankenhauspersonal kommt.

Kritik von Asklepios

Asklepios kritisiert, dass ver.di ablehnt, zumindest die sonst an Wochenenden übliche Mitarbeiterzahl sicherzustellen. Die Gewerkschaft sagt: Ihr eigener Vorschlag für einen Notdienst sei zuvor vom Krankenhausbetreiber abgelehnt worden. Weil es jetzt keine Vereinbarung gibt, können laut ver.di nicht alle Mitarbeitenden so am Streik teilnehmen, wie sie möchten. Ver.di fordert für den öffentlichen Dienst 4,8-Prozent mehr Geld.

Streiks auch bei Kitas und beim Desy

Auch Elbkinder-Kita-Mitarbeitende und Beschäftigte am Desy-Forschungszentrum in Bahrenfeld sind zum Warnstreik aufgerufen. Um 8 Uhr wird ver.di-Chef Frank Werneke vor dem Forschungszentrum Desy sprechen, anschließend gibt es eine Fahrraddemo zum Rathaus und eine weitere Kundgebung um 10 Uhr am Rathausmarkt und um 10.45 Uhr am Gänsemarkt.

Azubi-Warnstreik vor einer Woche

Vor einer Woche hatten bereits die Auszubildenden an den Asklepios-Kliniken und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) die Arbeit niedergelegt. Etwa 300 Auszubildende hatten sich vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof versammelt. Unter dem Motto "Uns wird's zu bunt" bewarfen sie sich mit Farbpulver. Ver.di fordert für die Azubis Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich. Zudem sollen die Arbeitgeber die Kosten für ein ÖPNV-Ticket übernehmen und die Regelungen zur Übernahme der Azubis nach Abschluss der Ausbildung verlängern.

