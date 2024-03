Warnstreik: Heute keine Abflüge am Hamburger Airport Stand: 07.03.2024 10:34 Uhr Ver.di hat den geplanten Warnstreik im Luftverkehr verschärft. Parallel zum Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals hat die Gewerkschaft für heute auch die Luftsicherheitskräfte in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Während das Lufthansa-Bodenpersonal bis Sonnabend um 7.10 Uhr streiken soll, sind die Luftsicherheitsleute nur für heute aufgerufen. Der Hamburger Flughafen hat deswegen alle 141 Abflüge für heute gestrichen. Auch einige ankommende Flüge aus München, Frankfurt und europäischen Städten sind betroffen. Die Maschinen würden teilweise trotzdem starten - ohne Passagiere, teilte der Helmut-Schmidt-Flughafen vorab mit. Das sei notwendig, um weitere Störungen im Flugverkehr zu vermeiden. Der Vorabend-Check-in sei heute nicht möglich.

Für heute waren ursprünglich 284 Flüge - 141 Starts und 143 Landungen - mit rund 36.000 Passagieren geplant. Für morgen erwartet der Airport viele Umbuchungen, sodass mit stark ausgelasteten Flügen zu rechnen sei.

AUDIO: Arbeitsrechtler: "Was wir jetzt haben, ist kein gewöhnlicher Streik" (7 Min) Arbeitsrechtler: "Was wir jetzt haben, ist kein gewöhnlicher Streik" (7 Min)

Heute auch keine Abflüge aus Frankfurt

Auch in Düsseldorf und am Frankfurter Flughafen dürfen heute wegen des Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte keine Passagiere abfliegen. Wegen der ausfallenden Kontrollen könnten keine Fluggäste von der Landseite den Flughafen Frankfurt betreten, erklärte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Mittwoch. Das Unternehmen empfiehlt den Passagieren, Kontakt mit ihren Airlines aufzunehmen und auf keinen Fall zum Flughafen zu kommen. Die Auswirkungen auf den Flugplan blieben zunächst noch unklar, da zumindest weiterhin Maschinen in Frankfurt landen und aus diesen auch Passagiere umsteigen werden.

Weitere Informationen Flughafenstreik: Fast alles gestrichen in Münster/Osnabrück Auch der Flughafen Münster/Osnabrück ist vom Streik des Bodenpersonals bei der Lufthansa stark betroffen. mehr

Flughafensprecher: "Streik ist unfair"

Die für heute von ver.di zum Streik aufgerufenen Luftsicherheitskräfte sind bei Privatunternehmen angestellt, die im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich kontrollieren. "Dieser erneute ver.di-Streik ist unfair, weil er Unbeteiligte mit voller Härte trifft - vor allem Tausende Reisende, von denen viele lange auf ihren Urlaub gespart haben oder die wegen des gleichzeitig stattfindenden Streiks bei der Bahn auf Flüge ausweichen mussten", sagte ein Flughafensprecher.

Lufthansa-Bodenpersonal soll zwei Tage streiken

Am Montag hatte die Gewerkschaft bereits das gesamte Lufthansa-Bodenpersonal für heute und morgen zu einem Ausstand aufgerufen. Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals hat in den passagiernahen Bereichen um 4 Uhr begonnen und soll am Sonnabend um 7.10 Uhr enden. Wegen des Streiks fallen auch am Freitag in Hamburg mehrere Flüge aus. Betroffen sind Verbindungen von und nach Frankfurt und München. Vom Streik betroffene Passagiere werden vom Hamburger Airport gebeten, sich über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren.

Keine Lufthansa-Flüge in Hannover und Bremen

Am Flughafen in Hannover wird es heute und morgen keine Lufthansa-Flüge geben. "Wie auch bei den vergangenen Streiks sind am Donnerstag und Freitag alle Lufthansa-Verbindungen von und nach München und Frankfurt gestrichen", erklärte eine Sprecherin des Flughafens vorab. Auch die Internetseite des Bremer Airports weist für Donnerstag sämtliche Flüge der Kranich-Airline als gestrichen aus.

Tarifkonflikt betrifft 25.000 Bodenbeschäftigte

Im laufenden Tarifkonflikt für rund 25.000 Bodenbeschäftigte hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten. In der vergangenen Woche hatte ver.di Lufthansa-Betriebsteile in der Technik und Frachtabfertigung bestreikt, um ein verbessertes Angebot des Unternehmens zu erzwingen. Bislang ist die nächste Runde für den 13. und 14. März angesetzt. Für frühere Gespräche ist ver.di nur bei einem erhöhten Angebot bereit.

Lufthansa empört

Die Lufthansa reagierte empört auf die Streikankündigung und kritisierte die Vorbedingungen von ver.di, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Konzern stellte deswegen die Tarifverhandlungen insgesamt infrage. Ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky bedauerte in einer Mitteilung die Auswirkungen auf Passagiere: "In den vergangenen Tagen haben wir bewusst den Passagierverkehr mit unseren Streiks ausgelassen. Lufthansa vermittelt uns mit dem Ignorieren unserer Verhandlungsaufforderung jedoch, dass sie sich erst bewegen wird, wenn der Druck weiter steigt. Für die Passagiere braucht es dringend Lösungen und Zuverlässigkeit. Die Beschäftigten und wir sind bereit, dies mit einem ernsthaften Angebot herzustellen."

Lufthansa verdoppelt 2023 Gewinn auf 1,67 Milliarden Euro

Parallel zum Warnstreik meldete die Lufthansa ihre Gewinnzahlen aus dem vergangenen Jahr. Der Nettogewinn stieg um 112 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro und habe sich damit verdoppelt, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Das vergangene Jahr sei eines der drei besten in der Geschichte der Lufthansa gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.03.2024 | 06:15 Uhr