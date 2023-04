Warnstreik: Am Hamburger Flughafen starten heute keine Flüge Stand: 20.04.2023 06:00 Uhr Wieder trifft ein Warnstreik beim Flughafenpersonal in Hamburg Tausende Reisende. Wegen des Streikaufrufs von ver.di bleibt die Sicherheitskontrolle heute und morgen geschlossen. Bei der Bahn wird am Freitag gestreikt.

Normalerweise stehen gegen 5 Uhr Hunderte Menschen vor den Schaltern des Hamburger Flughafens. Heute allerdings herrscht Leere. Nur vereinzelnd laufen Leute mit Koffern durch die Terminals. Alle 152 für heute geplanten Abflüge sind gestrichen. Auch die 156 Starts für morgen sollen nicht stattfinden. Denn die Beschäftigten der Bereiche Luftsicherheit, Fluggastkontrolle, Personal- und Warenkontrolle und Service sind zum Warnstreik am Flughafen aufgerufen. Der Warnstreik soll bis Freitag um 23 Uhr dauern.

AUDIO: Warnstreik am Hamburger Flughafen (1 Min) Warnstreik am Hamburger Flughafen (1 Min)

Streichungen und Verspätungen auch bei Ankünften

Auch bei den Ankünften sind an beiden Tagen Flugstreichungen und Verspätungen zu erwarten, so der Flughafen. Für heute wurden bereits mehr als 30 Landungen abgesagt, darunter innerdeutsche Strecken, aber auch Ankünfte aus Istanbul, Antalya oder London. Auch für morgen sind bereits ankommende Flüge gestrichen. Und es würden weitere Streichungen erwartet.

Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, ist außerdem mit vielen Umbuchungen auf Sonnabend und die darauffolgenden Tage zu rechnen. Betroffen seien an beiden Tagen in Hamburg Zehntausende Fluggäste. Sie werden gebeten, ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu kontaktieren. Auch an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn gibt es heute und morgen Streiks. Der Flughafen in Stuttgart ist morgen betroffen.

Im Tarifkonflikt geht es um Zuschläge und Überstunden

Zuletzt hatte ver.di die Beschäftigten am 12. und 27. März zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Hintergrund sind Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zeitzuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Außerdem geht es um eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen. Ein schriftliches Angebot des BDLS sei unzureichend und nicht einigungsfähig, betonte die Gewerkschaft am Dienstag.

Verhandlungen werden am 27. und 28. April fortgesetzt

"Die Arbeit an Flughäfen muss attraktiver werden, um die Luftsicherheitsfachkräfte halten und neue gewinnen zu können, um längere Wartezeiten für Urlaubsreisende zu vermeiden", erklärte Gewerkschaftssprecher Wolfgang Pieper. Er hoffe, dass die Arbeitgeberseite in der kommenden Woche ein besseres Angebot vorlegen werde. Nur so könnten weitere Streiks vermieden werden. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.

BDLS: Unterschiede zwischen großen und kleineren Flughäfen

Der BDLS hatte nach der letzten Gesprächsrunde mitgeteilt, er sei bei den Zuschlägen für Mehrarbeit einen deutlichen Schritt auf die Gewerkschaften zugegangen und habe sein Angebot den Forderungen angenähert. Der Leiter der Tarifkommission des BDLS, Rainer Friebertshäuser, fügte hinzu: "Auf jeden Fall müssen die Unterschiede zwischen den großen und den kleineren Flughäfen wie auch die verschiedenen Tätigkeitsbereiche differenziert betrachtet und entsprechend Regelungen flexibel vereinbart werden."

Am Freitag wird auch die Bahn bestreikt

Neben dem Warnstreik am Hamburger Flughafen müssen sich Reisende für morgen auch auf einen bundesweiten Warnstreik bei der Bahn einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Mittwochvormittag in dem laufenden Tarifkonflikt dazu aufgerufen. Die Bahn-Beschäftigten sollen am Freitag zwischen 3 Uhr nachts und 11 Uhr vormittags nicht arbeiten - in Hamburg wird auch die S-Bahn von dem Streik betroffen sein. U-Bahnen und Busse der Hochbahn sollen dagegen wie gewohnt fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.04.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Bahnverkehr Flugverkehr Öffentlicher Nahverkehr