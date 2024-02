Stand: 11.02.2024 09:44 Uhr Wandsbek: Zwei Verletzte bei Unfall nach Flucht vor Polizei

In Hamburg-Wandsbek sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Gegen zwei Uhr wollte die Polizei ein Fahrzeug anhalten, weil der Fahrer über Rot gefahren war. Doch der gab Gas und stieß an der Kreuzung Wandsbeker Zollstraße/Efftingestraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die beiden verletzten Personen kamen ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.02.2024 | 10:00 Uhr