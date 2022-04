Stand: 09.04.2022 20:00 Uhr Wandsbek: Verpuffung in Wohnung

In einer Wohnung in der Lydiastraße in Wandsbek ist es am Samstagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen dort zwei Gaskartuschen explodiert sein. Verletzt wurde dabei niermand. Die Druckwelle hat den Fensterrahmen des Wohnzimmers komplett herausgedrückt. | Sendedatum NDR 90,3: 09.04.2022 16:00

