Stand: 13.11.2023 06:43 Uhr Wandsbek: Männer in Café mit Hammer angegriffen

In der Wandsbeker Markstraße ist am Sonntagabend ein Streit in einem Café eskaliert. Dabei wurden drei Männer mit einem Hammer angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte einen der mutmaßlichen Täter festnehmen. Was die genauen Hintergründe für die Tat sind, ist noch nicht bekannt.

