Stand: 08.06.2023 19:09 Uhr Wandsbek: Feuerwehr löscht brennenden Bus

Am Busbahnhof in Wandsbek hat am Donnerstagnachmittag ein Linienbus am Heck Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wegen der Löscharbeiten musste der Bereich rund um den Busbahnhof Wandsbek für einige Zeit gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.06.2023 | 18:30 Uhr