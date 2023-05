Stand: 15.05.2023 20:21 Uhr Wandsbek: Amerikanische "Faulbrut" in Bienenstand ausgebrochen

In einem Bienenstand in Hamburg-Wandsbek ist die Amerikanische "Faulbrut" ausgebrochen. Dabei handelt es sich um eine leicht übertragbare, bakterielle Tierseuche, die Bienenvölker in ihrer Existenz bedrohen kann. Wegen der schnellen Verbreitung des Erregers wurde ein Sperrbezirk im Umkreis von zwei Kilometern um den betroffenen Bienenstand eingerichtet. Besitzerinnen und Besitzer von Bienenvölkern sollen sich beim Fachdienst für Veterinärwesen melden.

