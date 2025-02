Wahlkampf-Finale der Hamburger Grünen mit Baerbock und Lang Stand: 28.02.2025 19:50 Uhr Zum Wahlkampfabschluss für die Bürgerschaftswahl am Sonntag haben die Hamburger Grünen noch einmal Bundesprominenz geladen. Auf dem Gänsemarkt präsentierten sich am Freitag Außenministerin Annalena Baerbock und die früheren Parteichefin Ricarda Lang zusammen mit der Hamburger Spitzenkandidatin Katharina Fegebank.

In Hamburg gehe es am Sonntag darum, wieder "eine progressive grüne Kraft in einer rot-grünen Regierung zu haben", sagte Fegebank. "Wir kämpfen noch die nächsten zwei Tage und das wird bitter nötig sein." Alle müssten nun noch einmal raus auf die Straße und mit Familie, Nachbarn und Arbeitskollegen sprechen. "Ich habe auch diese Wucht des Ergebnisses von Sonntag und den Einfluss auf den Wahlkampf hier in der letzten Woche ein bisschen unterschätzt", sagte Fegebank.

Grüne warnen vor Rot-Schwarz

Gemeint ist die CDU, die in Umfragen mittlerweile leicht vor den Grünen in Hamburg liegt. Schwarz-Rot im Bund und in Hamburg - das hieße Stillstand, so die Warnung der Grünen.

Baerbock statt Habeck

Angekündigt als letzter Redner war eigentlich Robert Habeck. Doch stattdessen kam Außenministerin Baerbock, die dem Publikum zurief: "Wenn Ihr weiterhin hier dafür sorgen wollt, dass Hamburg in so vielen Bereichen Spitzenreiter und vor allem eine weltoffene Stadt ist, dann muss man an diesem Sonntag mit allen Stimmen Bündnis90/Die Grünen und Katharina Fegebank wählen." Fegebank sei "die erfolgreichste Wissenschaftsministerin Deutschlands", lobte Baerbock. "Und zwar nicht ohne Grund, sondern weil sie weiß, was Zukunft heißt, was Fortschritt heißt und vor allen Dingen, was es heißt, Herz und Verstand zu haben."

Die frühere Grünen-Bundesvorsitzende Lang betonte: "Es ist ganz klar, wenn wir Grüne nicht mit am Tisch sitzen, dann sitzt auch die Zukunft nicht mit am Tisch."

