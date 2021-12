Wahl und Vereidigung: Olaf Scholz wird Kanzler Stand: 06.12.2021 16:10 Uhr Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister und bisheriger Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird Deutschlands neuer Bundeskanzler. Am Mittwoch wird der 63-Jährige gewählt und vereidigt.

Dass die Deutschen einen Kanzler Scholz befürworten, zeigte sich schon bald nach der Bundestagwahl. Im Oktober erklärten drei Viertel der Befragten im ZDF "Politikbarometer", dass sie es gut fänden, wenn Scholz Kanzler würde. Dieser hat nun große Pläne: "Wir werden uns auf den Weg machen, das Deutschland vorzubereiten, das wir uns für das kommende Jahrzehnt vorstellen." Geplant sind unter anderem Tausende neue Wohnungen, die Erhöhung des Mindestlohns und eine CO2-neutrale Industrie.

Wahl und Vereidigung von Scholz am Mittwoch

Am Mittwoch wird Scholz im Bundestag gewählt und vereidigt. Der NDR berichtet ausführlich an dem Tag und spricht auch mit langjährigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Das Hamburg Journal sendet um 18 und 19.30 Uhr jeweils ein Spezial zur Wahl des Hamburgers Olaf Scholz zum Bundeskanzler.

Seit Jahrzehnten prägende Figur der SPD

Scholz ist seit Jahrzehnten eine prägende Figur in der SPD. Lange pendelte er zwischen Landes- und Bundespolitik hin und her. In Hamburg war er 2001 Innensenator und von März 2011 bis März 2018 Erster Bürgermeister - zunächst mit absoluter Mehrheit der SPD, dann in einer Koalition mit den Grünen. Zudem war Scholz von April 200 bis Juni 2004 und nochmal von November 2009 bis März 2018 Vorsitzender der SPD Hamburg. Das Amt gab er ab und wechselte nach Berlin - als Bundesfinanzminister und Vizekanzler im Rahmen einer Großen Koalition.

Weitere Informationen Porträt: Olaf Scholz - Hanseat und Comeback-Spezialist Früher Hamburgs Bürgermeister, jetzt könnte er Merkel-Nachfolger werden: Der Werdegang von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.12.2021 | 09:00 Uhr