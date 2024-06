Stand: 23.06.2024 12:28 Uhr Waffenverbotszonen: Polizei konfisziert gefährliche Gegenstände

Bei Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Fußball-EM hat die Bundespolizei an Bahnhöfen bereits mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt. So beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem die Schreckschusspistole eines 17-Jährigen, wie die Polizei am Wochenende bekannt gab. Auch Pyrotechnik, verschiedene Messer, ein Elektroschocker und Reizgas wurden bei den Kontrollen eingesammelt. Sowohl der Hauptbahnhof als auch der Bahnhof Reeperbahn zählen zu den Waffenverbotszonen der Stadt Hamburg. Seit Mittwoch ist auch am Bahnhof Altona sowie im gesamten S-Bahn-Verkehr das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen aller Art verboten.

