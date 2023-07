Stand: 11.07.2023 06:41 Uhr Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof am Wochenende

Am Hamburger Hauptbahnhof sind auch am kommenden Wochenende wieder Waffen aller Art verboten. Dazu zählen Schuss-, Schreckschuss- und Stichwaffen - aber auch Messer, Pfeffersprays und Schlagstöcke. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt. Das Verbot gilt ab Freitag 17 Uhr - und endet am Sonntag um Mitternacht.

