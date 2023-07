Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof ab heute Nachmittag

Stand: 14.07.2023 09:05 Uhr

Am Hamburger Hauptbahnhof gilt dieses Wochenende ein Waffenverbot. Der Grund: Vor allem in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden tragen laut Bundespolizei mehr Menschen Waffen. Dabei komme es insbesondere zu Messerattacken.