Stand: 27.04.2022 13:20 Uhr Wärme aus Kupferproduktion: Baubeginn für neue Fernwärmeleitung

In Hammerbrook hat der Bau einer neuen Fernwärmeleitung begonnen. Mit ihrer Hilfe soll Industrieabwärme der Kupferproduktion bei Aurubis zum Beheizen von rund 20.000 Haushalten genutzt werden können. Ab 2024/25 sollen damit jedes Jahr bis zu 100.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Die 2,5 Kilometer lange neue Leitung soll vom Wärmeumformwerk in der Spaldingstrasse über den Nagelsweg und den Brandshofer Deich bis zum Anschlusspunkt in der Billhorner Brückenstrasse verlaufen. | Sendedatum NDR 90,3: 27.04.2022 14:00

