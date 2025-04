Stand: 15.04.2025 10:41 Uhr Wachstum beim Beiersdorf-Konzern verliert an Tempo

Das Wachstum beim Hamburger Beiersdorf-Konzern hat nach den Rekorden in der Vergangenheit etwas an Tempo verloren. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 3,6 Prozent zu auf 2,7 Milliarden Euro. Ein großes Plus gibt es bei der Beiersdorf-Tochter Tochter Tesa. Auch das Geschäft mit Hautpflegemitteln und der Kernmarke Nivea wächst, die Luxusmarke La Prairie schwächelt dagegen weiter.

