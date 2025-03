Stand: 24.03.2025 20:13 Uhr Vorsitzende der Grünen-Bürgerschaftsfraktion ziehen sich zurück

Am Montag haben die amtierenden Vorsitzenden der Grünen-Bürgerschaftsfraktion völlig überraschend ihren Rückzug angekündigt. Jennifer Jasberg und Dominik Lorenzen stünden für den Vorstand der neuen Fraktion nicht mehr zur Verfügung, sagte ein Sprecher am Montagabend am Rande einer Fraktionssitzung. Ursprünglich war geplant, dass der alte Vorstand auch in der neuen Bürgerschaft weiter amtiert, bis die sich aus den Koalitionsverhandlungen mit der SPD gegebenenfalls ergebenden Personalfragen geklärt sind. Wie es an der Grünen-Fraktionsspitze weitergeht, war zunächst noch unklar.

