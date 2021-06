Vorschullehrkräfte protestieren mit offenem Brief an Schulsenator Stand: 10.06.2021 08:02 Uhr Immer mehr Kinder in Hamburg werden in den Vorschulen unterrichtet - über 10.000 sind es inzwischen. Ihre Lehrkräfte schlagen jetzt Alarm und protestieren in einem offenen Brief gegen zahlreiche Benachteiligungen.

Hierbei fordern die Vorschullehrkräfte beispielsweise den gleichen Schutz vor Corona, wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Grundschulen. Dort sind Selbsttests der Kinder verpflichtend. In den Vorschulklassen bei den Fünf- und Sechsjährigen sind sie jedoch freiwillig. SPD, Grüne und AfD haben kürzlich in der Bürgerschaft sogar einen CDU-Antrag zur Testpflicht abgelehnt.

Offener Brief an Schulsenator Ties Rabe

Eine solche Benachteiligung sei typisch, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). In einem offenen Brief an Schulsenator Ties Rabe (SPD) listet der GEW-Arbeitskreis Vorschule eine ganze Reihe von Forderungen auf. Dabei geht es auch um die Arbeitszeit, die Ausstattung der Vorschulklassen und ums Geld.

Vorschullehrkräfte bei Bezahlung ganz unten

Vorschullehrkräfte stehen laut GEW bei der Bezahlung im Schulgefüge ganz unten. Gleichzeitig würden sie von Schulleiterinnen und Schulleitern oft nach Gutdünken eingesetzt, weil klare Behördenvorgaben fehlten. Die Schulbehörde hat jetzt Gespräche dazu angekündigt - allerdings erst nach den Sommerferien.

