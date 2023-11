Stand: 17.11.2023 20:00 Uhr Vorlesetag: Kirsten Boie liest in der Bahnhofsmission in Hamburg

Hamburgs Ehrenbürgerin und Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat zum bundesweiten Vorlesetag in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof vorgelesen. Gemeinsam mit einem "Hinz&Kunzt"-Verkäufer las sie Schülerinnen und Schülern von drei Schulklassen aus ihrem Kinderbuch "Ein mittelschönes Leben" vor. Es handelt von Obdachlosigkeit. Der bundesweite Vorlesetag findet alljährlich am dritten Freitag im November statt. Er soll Kinder und Erwachsene für das Lesen begeistern. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Vorlesen verbindet".

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.11.2023 | 19:30 Uhr