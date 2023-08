Vorfall auf Hamburger Tankstelle: Tatverdächtiger stellt sich Stand: 18.08.2023 11:48 Uhr Dieser Fall hat am Donnerstag eine Großfahndung ausgelöst: Ein Mann hatte zwei Menschen auf einer Tankstelle in Hamburg-Langenhorn mit Benzin übergossen. Inzwischen hat er sich der Polizei gestellt.

Nach deren Angaben konnte die 35 Jahre alte Frau, die mit Benzin übergossen worden war, in einer Wohnung in Langenhorn angetroffen werden. Sie ist unverletzt. Die Suche nach dem Mann, der auch einen Tankstellenmitarbeiter mit Benzin bespritzt hatte, bevor er flüchtete, lief weiter. Am Abend stellte sich der 31-Jährige dann auf dem Polizeikommissariat in Langenhorn. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder freigelassen.

Hintergrund des Vorfalls ist weiter unklar

Warum es zu der Auseinandersetzung auf der Tankstelle an der Langenhorner Chaussee kam, ist weiter unklar. Nach Informationen von NDR 90,3 sind der 31-Jährige und die 35-Jährige Lebenspartner und haben gemeinsame Kinder. Beide leben aber offenbar getrennt, der Mann hat seinen Wohnsitz in Kiel.

Tankstellenmitarbeiter will schlichten und wird auch übergossen

Am Donnerstagvormittag hatte der Mann auf der Tankstelle zunächst einen Reservekanister mit Benzin gefüllt. Anschließend ging er zu seinem Auto zurück, aus dem seine Begleiterin mittlerweile ausgestiegen war. Dann übergoss er die Frau mit Benzin. Ein Mitarbeiter der Tankstelle, der die Auseinandersetzung offenbar schlichten wollte, wurde von dem Mann ebenfalls mit Benzin begossen. Daraufhin rief der Tankstellenmitarbeiter die Polizei. Währenddessen ging der Mann in den Verkaufsraum, bezahlte für das Benzin und fuhr dann mit der Frau davon.

Weitere Informationen Hamburg: Mann begießt zwei Menschen an Tankstelle mit Benzin Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Autofahrer. Er hatte eine Frau und einen Tankstellenmitarbeiter mit Treibstoff begossen. (17.08.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal 18.00 | 18.08.2023 | 12:00 Uhr