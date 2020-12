Vorerst keine Corona-Schnelltests in Hamburgs Schulen Stand: 03.12.2020 20:20 Uhr Corona-Schnelltests in Schulen und in Kitas: Dieser Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Donnerstag für Schlagzeilen gesorgt. Doch in Hamburg wird es diese Tests erst einmal nicht geben.

Tatsächlich wäre es ab sofort möglich, dass sich Lehrkräfte selbst testen, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde, NDR 90,3. Ebenso wäre es möglich, dass Schulen die Schnelltests bestellen. Beides war nämlich bisher gar nicht erlaubt. Denn so ein Schnelltest ist ein Medizinprodukt. Es gibt klare Regeln dafür, wer dieses Produkt kaufen und benutzen darf - und diese werden erst jetzt geändert.

Ärzte skeptisch

Allerdings müssten Lehrkräfte geschult werden, um die Tests durchzuführen. Vor allem der Nasenabstrich muss richtig gemacht werden. Gerade die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte halten nichts davon, wenn Laien das machen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält den Gedanken für abenteuerlich, dass sich Lehrerinnen und Lehrer den Abstrich selbst nehmen.

"Schnelltests in Schulen derzeit nicht geplant"

Behördensprecher Helfrich sagte dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen deutlich: "Schnelltests in Schulen sind in Hamburg derzeit nicht geplant." Hintergrund sei vor allen Dingen, dass solche Tests von Fachpersonal durchgeführt werden müssten. "Dieser Test taugt nichts, wenn der Abstrich nicht auch gut ist. Der muss professionell gemacht werden, und dafür braucht es geschultes Personal", so Helfrich.

Sozialbehörde: Schnelltests für Pflegeheime wichtiger

Für die Hamburger Sozialbehörde stehen Aufwand und Nutzen für Schnelltests in Schulen in keinem Verhältnis. Wichtiger sei, dass möglichst alle Pflegeheime die Schnelltests anbieten, sagte Behördensprecher Helfrich. Viele Einrichtungen hätten schon weiteres Personal rekrutiert, um solche Tests zu machen. Man wolle die Schnelltests dort konzentrieren, wo es um den Schutz von älteren und besonders verletzlichen Menschen geht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.12.2020 | 19:00 Uhr