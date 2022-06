Stand: 16.06.2022 21:35 Uhr Vorerst kein Aldi-Neubau in Sasel

Die umstrittenen Pläne für den Neubau eines ALDI-Markts am Waldweg in Sasel sind vorerst vom Tisch. Wie das Bezirksamt Wandsbek dem Hamburg Journal heute auf Anfrage mitteilte, habe es den Vorbescheid für das Bauvorhaben abgelehnt. Großflächiger Einzelhandel sei an dieser Stelle nicht zulässig, so die Behörde. Auch die Geschäfte am Saseler Markt wären von dem Vorhaben beeinträchtigt worden. Damit folgt das Bezirksamt den Bedenken von Anwohnern und Politikern, die sich vehement gegen die Pläne ausgesprochen hatten. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.06.2022 19:30