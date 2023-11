Stand: 13.11.2023 16:26 Uhr Vorbereitungen für Weiterbau der U5: Hochbahn beginnt mit Bohrungen

Die Hamburger Hochbahn beginnt mit Vorbereitungen für den Bau weiterer Teile der geplanten U-Bahn-Linie 5. Im kommenden halben Jahr wird auf dem westlichen Abschnitt zwischen den künftigen Haltestellen Universität und Hagenbecks Tierpark der Untergrund untersucht, wie die Hochbahn mitteilte. Dazu sollen an rund 120 Stellen Bohrungen mit einer Tiefe bis zu 60 Metern ausgeführt werden. Die Bohrungen sollen noch in dieser Woche in der Grindelallee starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.11.2023 | 17:00 Uhr