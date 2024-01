Vorbereitungen auf die Bezirkswahlen in Hamburg laufen schon

Stand: 02.01.2024 10:45 Uhr

Am 9. Juni stehen in Hamburg die Bezirkswahlen an, am selben Tag wie die Europawahl. In den Bezirksämtern wird der Wahltag schon jetzt vorbereitet. Besonders im Bezirk Nord, denn dort laufen die Fäden zusammen.