Stand: 14.04.2022 15:24 Uhr Vor Spiel in Sandhausen: FC St. Pauli bangt um Einsatz von Kyereh

Den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli plagen vor Spiel in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen Personalsorgen. Wie Trainer Timo Schultz am Donnerstag in Hamburg mitteilte, ist der Einsatz des Topscorers Daniel-Kofi Kyereh am Sonnabend ungewiss. "Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel", berichtete der 44-Jährige. "Wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich in den Griff bekommen, werden aber kein Risiko eingehen", betonte der Coach. | Sendedatum NDR 90,3: 14.04.2022 17:00

