Vor Spiel gegen den HSV: Enochs neuer Trainer in Regensburg

Joe Enochs ist neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg. Der 51-Jährige, der als Spieler unter anderem beim FC St. Pauli aktiv war, unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Enochs tritt die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Mersad Selimbegovic an. Er war im Februar bei Drittligist FSV Zwickau freigestellt worden. Regensburg spielt am Sonntag gegen den Hamburger SV.

