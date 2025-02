Stand: 12.02.2025 11:32 Uhr Vor Bürgerschaftswahl: Politiker diskutieren über Naturschutz

Was haben die Parteien in Sachen Naturschutz nach der Bürgerschaftswahl vor? Das wollte der NABU Hamburg wissen und hatte Vertreterinnen und Vertreter von SPD, Grünen, CDU, FDP und Volt am Dienstagabend zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Einig waren sich diese nur darin, dass mehr Bäume gepflanzt werden sollen. Anders war es bei der Frage, ob Enteignungen zur Wiederherstellung der Natur möglich sein sollten: Linke und Volt sagten klar ja, CDU und FDP klar nein. SPD und Grüne beantworteten die Frage eher unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.02.2025 | 06:30 Uhr