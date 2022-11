Von Lkw überrollt - Fußgänger stirbt in Billstedt Stand: 09.11.2022 09:59 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Billstedt ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger ums Leben gekommen. Er wurde von einem Lkw erfasst.

Der Unfall ereignete sich am Schiffbeker Weg, ganz in der Nähe eines Supermarkts. Nach Angaben der Feuerwehr starb das Opfer noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Schiffbeker Weg ist voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2022 | 10:00 Uhr