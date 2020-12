Vom Ex-Mann angezündet: Frau sagt vor Gericht aus Stand: 16.12.2020 18:00 Uhr Es ist ein Fall, der im Mai in Hamburg für große Erschütterung gesorgt hatte: In Lurup hatte ein Mann seine Ex-Frau und die beiden Kinder mit Benzin übergossen und angezündet. Am Mittwoch hat die 41-Jährige vor Gericht ausgesagt.

Glücklich sei die Ehe nur ein halbes Jahr gewesen, sagte sie vor dem Hamburger Landgericht. Dann habe der Angeklagte sie das erste Mal mit einem Gürtel verprügelt. Von da an habe sie ständig Schläge fürchten müssen, erzählte die 41-Jährige. Sie wurde per Videoschaltung vernommen, so dass sie ihrem Ex-Mann im Gericht nicht persönlich begegnen musste.

AUDIO: Ex-Frau sagt gegen 50-Jährigen aus (1 Min)

Mit schwersten Brandverletzungen überlebt

Der 50-Jährige ist wegen mehrfachen Mordversuchs angeklagt. Er hatte am 1. Mai seine Ex-Frau und den zehnjährigen Sohn mit Benzin übergossen und angezündet. Beide überlebten mit schwersten Brandverletzungen. Nur die zwölfjährige Tochter konnte rechtzeitig fliehen. Zu dem Zeitpunkt war das Ehepaar schon lange getrennt, 2014 hatte sich die Frau scheiden lassen.

Die Tyrannei ging weiter, sagte sie. "Aber warum die Kinder? Die haben Dir nichts getan", rief sie in Richtung des Angeklagten. Der Angeklagte verzog keine Miene.

