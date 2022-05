Stand: 16.05.2022 07:30 Uhr Vollsperrungen A7 und Köhlbrandbrücke wieder aufgehoben

Die Sperrungen der Autobahn 7 zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Nordwest sowie der Köhlbrandbrücke sind am frühen Montagmorgen wieder aufgehoben worden. Das teilte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale in Hamburg mit. Auf der A7 kommt es allerdings noch zu Einschränkungen und Staus. Autofahrerinnen und Autofahrern stehen nur zwei Spuren in Richtung Norden und Süden zur Verfügung. Die Köhlbrandbrücke war wegen Bauarbeiten von Freitagabend an bis Montagmorgen voll gesperrt worden. | Sendedatum NDR 90,3: 16.05.2022 05:30

