Stand: 05.05.2023 15:00 Uhr Vollsperrung der B5 am Wochenende

Von Freitagabend, 5. Mai um 22 Uhr bis Montagmorgen, 8. Mai um 5 Uhr wird ein Abschnitt der Bergedorfer Straße (B5) gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über die A25 beziehungsweise die A1 ist eingerichtet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Moorfleet von der A1 abgeleitet und auf dem Ring 2 zur Bergedorfer Straße geführt. An der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt ist in der gesamten Zeit aus Norden und aus Süden keine Durchfahrt in Richtung Bergedorf möglich. Alle Umleitungen sind ausgeschildert. HVV-Busse können die Sperrung passieren. Die Sperrung ist Teil eines längeren Brückenneubaus auf der Strecke.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.05.2023 | 15:00 Uhr