Vollsperrung der A7 in Hamburg bis Montagfrüh geplant Stand: 20.12.2020 20:23 Uhr Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Eidelstedt bis Montagmorgen um 5 Uhr komplett gesperrt. Am Sonntag lagen die Bauarbeiten im Zeitplan.

Während der Sperrung sollte eine neue Verkehrsführung am A7-Deckel eingerichtet werden. Angefangen hatten die Bauarbeiten direkt nach Beginn der Vollsperrung zwischen dem Dreieck Nord-West und Hamburg-Stellingen beziehungsweise Volkspark am Freitagabend. Bis Montagfrüh muss alles fertig sein. Am Sonntag sah es so aus, als ob das gelingt.

Umleitungsempfehlungen für Nah- und Fernverkehr

Für die Zeit der Vollsperrung empfiehlt die Autobahn GmbH dem überregionalen Verkehr, die Sperrung über die A1, die A21 und die B205 zu umfahren. Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Innenstadt und dem Osten Hamburgs können laut Empfehlung auch über die Flughafen-Umgehung zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord fahren.

Grundsätzlich hat die Autobahn GmbH für die Zeit der Sperrung geraten, auf Bahn und Bus umzusteigen oder auf Fahrten mit dem Auto in die Innenstadt zu verzichten.

Sonnabend und Sonntag kaum Staus zu beobachten

Zu Staus kam es am Wochenende aber nicht, erklärte Christian Merl von der Autobahn GmbH Nord dem Hamburg Journal: "Natürlich hat uns der Lockdown ein Stück weit geholfen, weil wir quasi keine Verkehre in Richtung Innenstadt haben."

Daher erfolgte die Sperrung zu einem idealen Zeitpunkt, "auch wenn die Situation für uns alle nicht ideal ist", so Merl.

Warnung vor Staus auf der Kieler Straße

Im Vorfeld hatte eine Sprecherin der Autobahn GmbH gewarnt, dass es auf der innerstädtischen Umleitungsstrecke über die Kieler Straße trotz der zweistreifigen Verkehrsführung zu Staus kommen könne.

Arbeiten laufen in drei Schichten

In drei Schichten rund um die Uhr wurde gearbeitet, um ab Montag in Stellingen den Autobahnverkehr von der bisherigen Tunnelröhre Ost in die neue Röhre West umzulegen.

Sie soll für acht Wochen den gesamten Verkehr - Richtung Süd und Nord aufnehmen, bis beide Röhren offen sind.

Letzte Tests von Polizei und Feuerwehr in der Nacht

Um beide Richtungsfahrbahnen in der neuen Weströhre zu trennen, bauten Arbeiter eine Trennwand auf. Zudem klebten sie Fahrbahnmarkierungen auf.

In der Nacht zu Montag sollen die Signalanlagen umgestellt werden. Vorher wollen Feuerwehr und Verkehrsdirektion der Polizei ein letztes Mal die Verkehrslenkung und die Sicherheitseinrichtungen im Falle von Unfällen testen.

Weitere Vollsperrung für Anfang Februar geplant

Eine weitere Vollsperrung der A7 ist für das erste Februarwochenende 2021 geplant. Dann soll die endgültige Verkehrsführung durch beide Röhren eingerichtet werden. Bis zum 8. Februar wird die Auffahrt Hamburg-Stellingen in Richtung Norden gesperrt bleiben.

