Volle Autobahnen und Sperrung in Hamburg Stand: 11.06.2023 03:00 Uhr Viel Verkehr und dazu noch Baustellen: Auf den Autobahnen in Hamburg ist es an diesem Wochenende besonders voll. Eine Sperrung und ein Motorradgottesdienst kommen dazu.

Auf der A7 staute sich der Verkehr schon am Sonnabend vor dem Elbtunnel in beiden Richtungen zeitweise auf jeweils sieben Kilometern. Ähnlich lang war der Stau auf der A1 in Richtung Bremen/Hannover. Wegen einer dringenden Fahrbahnreparatur im Dreieck Norderelbe verengte sich die Autobahn dort ab dem Dreieck Südost bis Stillhorn von drei auf eine Spur. Seit heute Morgen um 3 Uhr ist dieser Abschnitt sogar voll gesperrt - bis um 22 Uhr. Grund für die Maßnahmen ist laut der Autobahn GmbH Nord, dass Fahrbahnrisse und Asphaltschäden dringend vor der Ferienhauptzeit ausgebessert werden müssten.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Umleitung über A255 und B75

Die Umleitung führt über die Verbindungsrampe im Autobahndreieck Norderelbe zur A255 und über die Anschlussstelle Elbinsel zur B75 in Fahrtrichtung Harburg. An der Anschlussstelle Wilhelmsburg fährt man über die Kornweide zur Anschlussstelle HH-Stillhorn wieder auf die A1.

Tausende Biker erwartet

Ein Motorradgottesdienst am Hamburger Michel wird den Verkehr heute zusätzlich belasten. Nach der Veranstaltung wollen am Mittag Tausende Bikerinnen und Biker in einem Konvoi über die Elbbrücken, die A255 und die A1 nach Buchholz in der Nordheide (Kreis Harburg) fahren. Der Veranstalter erwartet nach Polizeiangaben bis zu 15.000 Teilnehmende mit Motorrad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.06.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenbau Straßenverkehr