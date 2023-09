Stand: 04.09.2023 13:41 Uhr Volksverhetzung: Strafverfahren gegen vier Hansa-Fans

Gegen vier Fans des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock ist nach Angaben der Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet worden. Bei der Anreise zum Spiel des FC Hansa am Sonntag beim Hamburger SV (0:2) in der 2. Fußball-Bundesliga hatten die Männer zwischen 20 und 40 Jahren lautstark ein volksverhetzendes Lied ("U-Bahn-Lied") gesungen. Sie waren gerade dabei, in eine bereitgestellte S-Bahn einzusteigen. Als Beamte eingriffen, habe der 40-Jährige "erheblichen Widerstand geleistet", wie die Bundespolizei mitteilte.

