Volkstrauertag: Hamburg gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt Stand: 15.11.2020 13:40 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (beide SPD) haben am Volkstrauertag an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme einen Kranz für die Opfer von Krieg und Gewalt niedergelegt.

Am Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Neuengamme hielt Bürgerschaftspräsidentin Veit am Vormittag eine Rede. Auch wenn die Corona-Pandemie für das Gedenken in diesem Jahr Einschränkungen mit sich bringe, "so wollen wir deutlich machen: unsere Erinnerung, unsere Mahnung muss und wird stets ihren Platz behalten", sagte Veit. Wegen der Corona-Krise war die Teilnehmerzahl an den Feierlichkeiten begrenzt worden.

Auch auf dem Friedhof Ohlsdorf wurde der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung mit einer Kranzniederlegung gedacht. Eine ursprünglich für den Nachmittag geplante Gedenkstunde in der Hauptkirche St. Michaelis fiel Corona-bedingt aus.

Aufruf zu Toleranz und Frieden

Am Volkstrauertag wird der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der nationale Gedenktag für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus findet immer jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Advent statt. Die Kranzniederlegungen und Gedenkstunden sollen zur Versöhnung und Völkerverständigung beitragen und rufen zu Toleranz und Frieden auf.

Weitere Informationen Volkstrauertag: Gedenken an Opfer von Gewalt Der Volkstrauertag gehört zu den "stillen Feiertagen". Seit 1922 erinnert er an die Opfer von Kriegen und Gewalt. Im Bundestag spricht der Bundespräsident das Totengedenken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.11.2020 | 13:00 Uhr