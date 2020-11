Volkstrauertag: Hamburg gedenkt Opfern von Krieg und Gewalt Stand: 15.11.2020 06:04 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (beide SPD) werden am Volkstrauertag an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und auf dem Friedhof Ohlsdorf Kränze für die Opfer von Krieg und Gewalt niederlegen.

Teilnehmen werden auch Vertreterinnen und Vertreter des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Bundeswehr und der Opferverbände, wie die Senatspressestelle mitteilte. Die für den Nachmittag geplante Gedenkstunde in der Hauptkirche St. Michaelis fällt Corona-bedingt aus.

Am Internationalen Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird Bürgerschaftspräsidentin Veit am Vormittag eine Rede halten. Danach wird die Rede der Präsidentin der Amicale Internationale KZ Neuengamme, Martine Letterie, verlesen. Sie kann in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht aus den Niederlanden anreisen. Letterie ist die Enkelin von Martinus Letterie, einem Häftling aus den Niederlanden in Neuengamme.

Kranzniederlegung auf dem Friedhof Ohlsdorf

Die Kranzniederlegung auf dem Friedhof Ohlsdorf beginnt um 12 Uhr am Mahnmal für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Sprechen werden Bürgermeister Tschentscher, der Vorsitzende der Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte, Stefan Romey, und eine Studierende der Helmut-Schmidt-Universität.

Aufruf zu Toleranz und Frieden

Am Volkstrauertag wird der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der nationale Gedenktag für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus findet immer jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Advent statt. Die Kranzniederlegungen und Gedenkstunden sollen zur Versöhnung und Völkerverständigung beitragen und rufen zu Toleranz und Frieden auf.

Weitere Informationen Volkstrauertag: Gedenken an Opfer von Gewalt Der Volkstrauertag gehört zu den "stillen Feiertagen". Seit 1922 erinnert er an die Opfer von Kriegen und Gewalt. Im Bundestag spricht der Bundespräsident das Totengedenken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.11.2020 | 08:00 Uhr