Stand: 22.11.2023 17:00 Uhr Volksinitiative "G9 Hamburg" meldet ersten Erfolg

Die Volksinitiative will zurück zum Abitur nach neun Jahren an Gymnasien in Hamburg. Die "G9 Hamburg" meldet nun einen ersten Erfolg: Sie hat mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt. Die Forderung ist umstritten, weil es in Hamburg Stadtteilschulen gibt, an denen das Abitur nach neun Jahren gemacht werden kann.

