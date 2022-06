Stand: 28.06.2022 06:29 Uhr Volksdorf: Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

In Volksdorf ist ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagabend ums Leben gekommen. Er war auf einer schmalen Straße in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen frontal zusammengestoßen. Laut Polizei war er wohl zu schnell gefahren und außerdem nicht angeschnallt. Der 50 -Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und starb dort kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Auch der 19 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt. | Sendedatum NDR 90.3: 28.06.2022 06:00

