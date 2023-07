Stand: 26.07.2023 13:11 Uhr Vodafone-Störung in Hamburg behoben

Kein Fernseh-Empfang, kein Internet, kein Festnetz - das Problem hatten am Mittwoch etwa 1.800 Hamburger Haushalte mit Vodafone-Anschluss. Vor allem in den Stadtteilen Eimsbüttel, Lokstedt und Eppendorf gab es Probleme beim Kommunikations-Anbieter. Und zwar schon seit der Nacht. Ursache war laut Vodafone ein Anbindungsfehler im Glasfasernetz. Das defekte Bauteil an einem Verteilerpunkt wurde mittlerweile ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt, schreibt das Unternehmen.

