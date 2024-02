Stand: 04.02.2024 18:33 Uhr Virus an Bord der "Queen Victoria" von Hamburg in die USA

Virus an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Queen Victoria". Das Luxusschiff brach am 9. Januar von Hamburg aus eine 107-tägige Weltreise an. 1.800 Reisende sind an Bord sowie rund 950 Besatzungsmitglieder. Mittlerweile haben sich etwa 140 Reisende mit einem Magen-Darm-Virus infiziert und sind an Bord isoliert worden. Das Schiff soll am Montag San Franzisco erreichen und dort im Hafen anlegen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.02.2024 | 19:30 Uhr