Stand: 15.10.2023 07:21 Uhr Vierjähriges Kind nach Auffahrunfall in Hamburg in Lebensgefahr

Ein vier Jahre altes Kind ist bei einem Auffahrunfall in Stellingen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 35-Jähriger war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf das Fahrzeug eines 25-Jährigen aufgefahren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das vierjährige Kind saß auf dem Beifahrersitz des auffahrenden Autos und war nach Angaben des Sprechers möglicherweise nicht angeschnallt gewesen. Es zog sich schwere Kopfverletzungen zu und schwebte auch am späten Samstagabend noch in Lebensgefahr.

