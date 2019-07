Stand: 29.07.2019 15:45 Uhr

Vierfache Mutter getötet: Mord-Urteil möglich

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer vierfachen Mutter in Altona könnte sich die mögliche Strafe für den Angeklagten deutlich erhöhen. Es komme auch eine Verurteilung wegen Mordes aus Heimtücke in Betracht, sagte die Vorsitzende Richterin am Montag vor dem Landgericht zu dem 50 Jahre alten Mann. Er könnte damit zu lebenslanger Haft verurteilt werden.

Getötete Frau in Altona: Höhere Strafe möglich NDR 90,3 - 29.07.2019 17:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer vierfachen Mutter in Altona könnte sich die mögliche Strafe für den Angeklagten deutlich erhöhen. Elke Spanner berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Anklage lautete bislang auf Totschlag

Der Hamburger hatte vor Gericht gestanden, im Dezember 2018 seine von ihm getrennt lebende Frau mit rund 50 Messerstichen umgebracht zu haben. Die Anklage lautet bislang auf Totschlag, weil das Mordmerkmal der Heimtücke nicht erfüllt sei. Die Frau habe mit Übergriffen ihres Mannes rechnen müssen, weil er sie zuvor bereits misshandelt hatte, hatte ein Gerichtssprecher zu Prozessauftakt erklärt. Gegen diese Wertung hatten die Hamburger Frauenhäuser mehrfach in Kundgebungen vor dem Gerichtsgebäude protestiert.

Psychiater: Angeklagter nicht psychotisch

Der psychiatrische Sachverständige sagte am Montag vor Gericht, der Angeklagte sei weder psychotisch noch habe er eine schwere Depression. Stattdessen sei er eher emotionslos und "sehr kalt".

Der Prozess wird am Mittwoch mit den Plädoyers fortgesetzt. Am Donnerstag soll das Urteil gesprochen werden.

Weitere Informationen Vierfache Mutter getötet: Nüchternes Geständnis Eine vierfache Mutter ist im Dezember in ihrer Altonaer Wohnung getötet worden. Ihr 50 Jahre alter Ehemann hat vor Gericht gestanden, sie erstochen zu haben. (24.05.19) mehr Drama in Altona: Vierfache Mutter getötet In einer Wohnung in Hamburg-Altona ist eine vierfache Mutter getötet worden. Die Mordkommission geht von einer Beziehungstat aus. Gegen den Mann der 42-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. (06.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.07.2019 | 17:00 Uhr