Vier neue Bewohnerparkzonen in Altona-Nord und Eimsbüttel Stand: 05.07.2021 18:43 Uhr In Altona-Nord und in Eimsbüttel gelten seit Montag viele Straßen als Bewohnerparkflächen. Die Stadt hat zwischen Hoheluftbrücke und Stresemannstraße auf einem breiten Streifen zahlreiche Straßen als Bewohnerparkgebiet ausgewiesen.

Das neue Gebiet ist eines der größten bislang ausgewiesenen Bewohnerparkareale. Es reicht von der Stresemannstraße in Altona-Nord bis zur B5, vom Schlump bis zum Grindelberg. Auffällig ist, dass südlich des neuen Gebietes bereits das gesamte Areal Bewohnerparkzone ist. Ein Gebiet folgt also auf das andere. Insgesamt wurden mit AE100 Glücksburger Straße, AE101 Alsenplatz, AE102 Weidenallee und AE103 Kaifu und gleich vier neue Zonen errichtet.

Parkdauer von drei Stunden

Wer keinen Bewohnerparkausweis hat, muss künftig Parkgebühren entrichten. Die Parkdauer ist in der Regel auf drei Stunden begrenzt. Nur im Bereich Kaiser-Friedrich-Ufer (Kaifu) kann ein Tagesticket für zehn Euro gelöst werden.

Bewohnerinnen und Bewohner können online oder ersatzweise direkt bei allen LBV Standorten einen Bewohnerparkausweis beantragen. Mit einem Bewohnerparkausweis sind sie von der Entrichtung der Parkgebühr und der Höchstparkdauer ausgenommen.

Generalsviertel als nächstes Anwohnerparkgebiet

Das Bewohnerparken bringt automatisch bekannte Herausforderungen für Besucherinnen und Besucher sowie für Handwerkerinnen und Handwerker mit sich. In Eimsbüttel könnte als nächstes das Areal rund um die Osterstraße an der Reihe sein. Zunächst ist aber das Generalsviertel als Bewohnerparkgebiet in Planung.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.07.2021 | 18:00 Uhr