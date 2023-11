Stand: 19.11.2023 19:30 Uhr Vier Verletzte nach Unfall in Dulsberg

Bei einem Unfall in Dulsberg sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. In der Krausestraße stießen am Mittag zwei Autos zusammen, offenbar hatte ein 51-jähriger Fahrer einem 25-jährigen Fahrer die Vorfahrt genommen. Dessen Wagen prallte daraufhin gegen ein drittes Auto, das am Straßenrand parkte. Der 25-Jährige und der 21 Jahre alte Beifahrer des Abbiegers kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

