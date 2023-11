Stand: 19.11.2023 15:00 Uhr Vier Verletzte nach Unfall in Barmbek

Bei einem Unfall in Barmbek sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. In der Krausestraße stießen am Mittag zwei Autos zusammen, offenbar hatte der eine Fahrer dem anderen die Vorfahrt genommen. Die vielbefahrene Kreuzung Krausestraße und Straßburger Straße musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden.

